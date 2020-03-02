Trabzonspor gol fırtınası! Rekor geldi
Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor tarihinin en golcü dönemini yaşıyor. Son olarak Rize’yi 5 golle geçen Bordo-Mavililer, ligdeki 23. maçı sonunda tam 54 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1995-1996 sezonunu geride bıraktı.
Bu sezon aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çeken ve şampiyonluk yarışına devam eden Bordo-Mavililer tarihinin en skorer dönemini yaşıyor. Süper Lig'de 54 gole ulaşan Karadeniz devi, 46 sezondur mücadele ettiği bu organizasyonda geride kalan 23 maç itibarıyla en golcü performansını sergiledi. Daha önceki 23 maçlık periyotlarda en iyi dönemini 1995-96 sezonunda rakip fileleri 53 kez sarsarak yakalayan Trabzonspor, önceki gün Rize karşılaşmasında attığı 5 golle bu istatistiğini geliştirdi. Fırtına tarihindeki en kısır dönemini ise 23 maç sonunda sadece 14 gol atabildiği 1974-1975 sezonunda geçirmişti.
ÇİMŞİR'LE DAHA SKORER
Karadeniz devi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le daha skorer bir kimlik kazandı. Çimşir yönetiminde ligde çıktığı 6 maçta tam 19 kez ağları sarsan Bordo-Mavililer 3,16 gibi çok yüksek bir gol ortalaması tutturdu. Fırtına ligin ilk devresindeki 17 maçta teknik direktör Ünal Karaman önderliğinde 35 gol atmış ve 2,05 gol ortalamasıyla oynamıştı. Bu sezon toplamda 23 maçta rakip filelere 54 gol bırakan Trabzonspor, ligin en skorer takımı olurken, maç başına 2,34'lük bir istatistik yakaladı.
14 FARKLI FUTBOLCU FİLELERİ SARSTI
Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce Fırtına'da rakip fileleri 12 farklı oyuncu havalandırmayı başarmıştı. Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a katılan Da Costa ve Badou Ndiaye'nin Rize'ye golleri sonrasında Bordo-Mavililer'de 14 farklı oyuncu gol sevinci yaşamış oldu.
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