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2022 UEFA Avrupa Ligi finaliyle ilgili flaş gelişme!

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Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
2022 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

2022 finalinin yanı sıra 2022 ve 2023 UEFA 'nın oynanacağı statlar belli oldu. 2022 Avrupa Ligi finalinin 'ın başkenti 'deki Puskas Arena'da düzenlenmesine karar verdi.

'dan yapılan açıklamaya göre, 'nın başkenti Amsterdam'da toplanan icra kurulu, 2022 finalinin 'ın başkenti 'deki Puskas Arena'da düzenlenmesine karar verdi.

Ayrıca 2022 'nın, Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda, 2023 Süper Kupa'nın ise 'nın Kazan kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacağı belirtildi.

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