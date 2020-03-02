Başakşehir Gaziantep'i 3-1 yendi
Süper Lig'de 24. haftanın son gecesinde Başakşehir evinde Gaziantep Fk ile karşı karşıya geldi. Rahat bir galibiyet alan İstanbul ekibi Başakşehir, 49 puanla zirvedeki yerini korudu.
Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir; Gael Clichy, İrfan Can Kahveci ve Demba Ba'nın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Puanını 49'a yükselten turuncu lacivertliler, Trabzonspor'u maç fazlasıyla geride bırakarak liderliğe yükseldi. Gaziantep FK ise bu sonuçla 31 puanda kaldı.
:: Maçtan dakikalar ::
2. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Maxim, sağ kanattan bindiren Oğuz Ceylan'ın önüne pasını attı. Bu oyuncunun altıpas önüne yerden çevirdiği topa Twumasi gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.
12. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ceza sahası içine hareketlenen Crivelli'nin önüne yerden pasını attı. Fransız oyuncu, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önledi.
34. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan, sağ taraftan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Oğuz'un dar açıdan sert şutunda, kaleci Mert Günok'tan seken topu Skrtel uzaklaştırdı.
45. dakikada Medipol Başakşehir, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Visca'nın ceza sahasına ortasında kaleci Günay Güvenç'in boşa çıktığı pozisyonda Skrtel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Mahmut altıpas önünde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.
İKİNCİ YARI
48. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı dışına çıktı.
51. dakikada sol taraftan topla ceza sahası içine giren Demba Ba'nın çevirdiği topla buluşan Clichy'nin yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
63. dakikada Caiçara'nın sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kenan'ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in yaptığı vuruşta topu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
İRFAN VE MAHMUT'TAN ASKER SELAMI
Medipol Başakşehir'in Gaziantep FK karşısındaki ikinci golü, 63. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İrfan, attığı golden sonra takım arkadaşı Mahmut Tekdemir ile saha kenarına gelerek asker selamı verdi.
EVİNDE 12 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Medipol Başakşehir, Gaziantep FK galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.
Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla yaşayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
SKRTEL SARI KART CEZA SINIRINA GELDİ
Medipol Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Gaziantep FK mücadelesinde bu sezonki 3. sarı kartını gördü. Skrtel, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Turuncu-lacivertli ekibin bir diğer stoperi Alexandru Epureanu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
BERKAY'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Turuncu-lacivertli takımın orta saha oyuncularından Berkay Özcan'ın 85. dakikada attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında iptal edildi.
Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi.
Zorbay Küçük, pozisyonda ofsaytta olan Crivelli'nin, kaleci Günay Güvenç'in görüş açısını kapattığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.
FURKAN SOYALP, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E KARŞI SAHADA
Turuncu-lacivertli kulübün sezon başında Gaziantep FK'ya kiraladığı Furkan Soyalp, eski takımına karşı ikinci yarıda mücadele etti.
Furkan, karşılaşmanın 81. dakikasında Sousa'nın yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- G.Saray - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
- Kayserispor evinde 3 puanla umutlandı
- Newcastle United - Burnley (0-0) - Maç Özeti
- Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Flaş açıklama
- Süper Lig ekibinde şok! İkisi de kadro dışı
- Fenerbahçe'de kafa karıştıran Ersun Yanal gelişmesi!
- 2022 UEFA Avrupa Ligi finaliyle ilgili flaş gelişme!
- Fernando Muslera'dan örnek davranış!
- Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan neden ayrıldığını açıkladı
- Everton - Manchester United (1-1) - Maç Özeti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!
- Şehitler Tepesi ne demek? Arif Nihat Asya Şehitler Tepesi şiiri sözleri!
- 2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
- EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
- 2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
- 1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
- 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!
- Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlatım izle! GS Gençlerbirliği CANLI | Video
- El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?