Başakşehir Gaziantep'i 3-1 yendi

Süper Lig'de 24. haftanın son gecesinde Başakşehir evinde Gaziantep Fk ile karşı karşıya geldi. Rahat bir galibiyet alan İstanbul ekibi Başakşehir, 49 puanla zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir; Gael Clichy, İrfan Can Kahveci ve Demba Ba'nın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 49'a yükselten turuncu lacivertliler, Trabzonspor'u maç fazlasıyla geride bırakarak liderliğe yükseldi. Gaziantep FK ise bu sonuçla 31 puanda kaldı.

:: Maçtan dakikalar ::

2. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Maxim, sağ kanattan bindiren Oğuz Ceylan'ın önüne pasını attı. Bu oyuncunun altıpas önüne yerden çevirdiği topa Twumasi gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ceza sahası içine hareketlenen Crivelli'nin önüne yerden pasını attı. Fransız oyuncu, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önledi.

34. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan, sağ taraftan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Oğuz'un dar açıdan sert şutunda, kaleci Mert Günok'tan seken topu Skrtel uzaklaştırdı.

45. dakikada Medipol Başakşehir, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Visca'nın ceza sahasına ortasında kaleci Günay Güvenç'in boşa çıktığı pozisyonda Skrtel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Mahmut altıpas önünde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

48. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı dışına çıktı.

51. dakikada sol taraftan topla ceza sahası içine giren Demba Ba'nın çevirdiği topla buluşan Clichy'nin yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

63. dakikada Caiçara'nın sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kenan'ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in yaptığı vuruşta topu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

İRFAN VE MAHMUT'TAN ASKER SELAMI

Medipol Başakşehir'in Gaziantep FK karşısındaki ikinci golü, 63. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İrfan, attığı golden sonra takım arkadaşı Mahmut Tekdemir ile saha kenarına gelerek asker selamı verdi.

EVİNDE 12 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Medipol Başakşehir, Gaziantep FK galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.

Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla yaşayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

SKRTEL SARI KART CEZA SINIRINA GELDİ

Medipol Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Gaziantep FK mücadelesinde bu sezonki 3. sarı kartını gördü. Skrtel, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Turuncu-lacivertli ekibin bir diğer stoperi Alexandru Epureanu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BERKAY'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Turuncu-lacivertli takımın orta saha oyuncularından Berkay Özcan'ın 85. dakikada attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında iptal edildi.

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi.

Zorbay Küçük, pozisyonda ofsaytta olan Crivelli'nin, kaleci Günay Güvenç'in görüş açısını kapattığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

FURKAN SOYALP, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E KARŞI SAHADA

Turuncu-lacivertli kulübün sezon başında Gaziantep FK'ya kiraladığı Furkan Soyalp, eski takımına karşı ikinci yarıda mücadele etti.

Furkan, karşılaşmanın 81. dakikasında Sousa'nın yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.