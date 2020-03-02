Everton - Manchester United (1-1) - Maç Özeti
Giriş Tarihi: 02.03.2020
Premier Lig'in 28. haftasında TRT SPOR'dan yayınlanan maçta Everton, ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 28. haftasında TRT SPOR'dan yayınlanan maçta Everton, ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.
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