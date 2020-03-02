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Everton - Manchester United (1-1) - Maç Özeti

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2020
EVERTON - MANCHESTER UNİTED 1-1 - MAÇ ÖZETİ

'in 28. haftasında SPOR'dan yayınlanan maçta Everton, ile berabere kaldı.

'in 28. haftasında SPOR'dan yayınlanan maçta Everton, ile berabere kaldı.

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