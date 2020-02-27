RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı hava koşulları nedeniyle ertelendi
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
Son dakika spor haberi... Eintracht Frankfurt, saatte 120 km hıza ulaşan rüzgar sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları RB Salzburg maçının ertelendiğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam saat 23.00'da oynanması gereken RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
MAÇ ERTELENDİ
Eintracht Frankfurt kulübünden yapılan resmi açıklamada, saatte 120 km hıza oluşan rüzgar sebebiyle RB Salzburg müsabakasının ertelendiği duyuruldu.
RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçını yeni tarihi ve saatine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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