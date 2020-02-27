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RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı hava koşulları nedeniyle ertelendi

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Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
UEFA'DAKİ BU AKŞAM OYNANACAK MAÇ ERTELENDİ

... , saatte 120 km hıza ulaşan rüzgar sebebiyle Avrupa Ligi'nde oynayacakları RB Salzburg maçının ertelendiğini açıkladı.

Avrupa Ligi'nde bu akşam saat 23.00'da oynanması gereken RB Salzburg - maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

MAÇ ERTELENDİ

kulübünden yapılan resmi açıklamada, saatte 120 km hıza oluşan rüzgar sebebiyle RB Salzburg müsabakasının ertelendiği duyuruldu.

RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçını yeni tarihi ve saatine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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