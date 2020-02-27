Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a güzel haber!
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından ayrı kalan Adem Ljajic, Beşiktaş'ın Alanyaspor ile karşılaşacağı deplasman kadrosunda yer aldı. İşte siyah beyazlı takımın Alanya kafilesi...
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
Alanyaspor mücadelesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kamp kadrosu da belli oldu. Trabzonspor maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic'te açıklanan kafilede yer aldı...
İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu:
Karius, Utku, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, N'Koudou, Necip, Adem Ljajic, Rebocho, Vida, Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner, Diaby, Boateng
BEŞİKTAŞ'TA ALTI OYUNCU KART SINIRINDA
Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.
2 HAFTADA 1 PUAN!
Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 1 puan alabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin son iki maçında 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu, 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puanla 5. sırada yer aldı.
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