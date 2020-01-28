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Oğuzhan Özyakup Hollanda'nın Feyenoord kulübüne transfer oldu

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Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ AYRILIK! İŞTE YENİ TAKIMI

Beşiktaş'ta gözden düşen orta saha oyuncusu  Hollanda'nın Feyenoord kulübüne oldu. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda'da tamamlayacak.Milli futbolcu sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralandı. Anlaşmada herhangi bir opsiyon bulunmuyor. Özyakup, sezon sonunda siyah-beyazlı takıma geri dönecek.

Beşiktaş'ta gözden düşen orta saha oyuncusu Hollanda'nın Feyenoord kulübüne oldu. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda'da tamamlayacak.Milli futbolcu sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralandı. Anlaşmada herhangi bir opsiyon bulunmuyor. Özyakup, sezon sonunda siyah-beyazlı takıma geri dönecek.

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