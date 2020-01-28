Beşiktaş'ta gözden düşen orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup Hollanda'nın Feyenoord kulübüne transfer oldu. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda'da tamamlayacak.Milli futbolcu sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralandı. Anlaşmada herhangi bir opsiyon bulunmuyor. Özyakup, sezon sonunda siyah-beyazlı takıma geri dönecek.

Beşiktaş'ta gözden düşen orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup Hollanda'nın Feyenoord kulübüne transfer oldu. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda'da tamamlayacak.Milli futbolcu sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralandı. Anlaşmada herhangi bir opsiyon bulunmuyor. Özyakup, sezon sonunda siyah-beyazlı takıma geri dönecek.