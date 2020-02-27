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Beşiktaş'ta gündem futbolcu maaşları! Burak Yılmaz'a 'indirime git' teklifi

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Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM FUTBOLCU MAAŞLARI!

Mali olarak zor günler geçiren 'ta gündem oyuncu maaşları. Siyah beyazlı yönetim, maaş bütçelerini düşürmek için oyuncularla tek tek görüşme gerçekleştiriyor. Başkan Çebi ve ekibi kaptan ile bir araya gelerek ücretinde indirime gitmesini talep etti.

'ın hücumdaki en önemli gol silahı olan 'ın geleceği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin eski başkan 'ın istifa açıklamasından iki gün sonra iki sene uzatıldığı ve milli golcünün Beşiktaş'tan iki sezon için 5 milyon avro daha alacağı ortaya çıkmıştı. Otuz beş yaşındaki Burak'ın artı bir sene olan sözleşme şartları 5 milyon lira karşılığında feshedilebilecekken iki sene daha uzatılıp 33 milyon liralık yükümlülüğün altına girilmesi, yönetimi bu konuda harekete geçirdi. Siyah-beyazlı idareciler, kaptan Burak Yılmaz'a indirimli bir sözleşme teklifi yapma kararı aldı. Tecrübeli oyuncu bu revizyon teklifine sıcak yaklaşmazsa muhtemel bir transfer teklifinde elden çıkarılacak ve elde edilecek gelirle genç bir golcü arayışına girilecek.

KARTAL YOLCU
Ligde Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu karşılaşma için bugün 16.00'da özel uçakla yola çıkacak. Öte yandan 'ın dünkü idmanına tedavisi devam eden Dorukhan Toköz dışında bütün oyuncular katıldı.

7 MART'TA ATLETICO MADRID GELİYOR
dolayısıyla düzenlenecek Vodafone Kupası'nda Beşiktaş , 7 Mart'ta Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Maça giriş ücretsiz olacak ve biletler, Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek

TAHKİM'DE KARAR GÜNÜ
, Göztepe-Beşiktaş maçı hakkındaki kararını bugün verecek. Daha önce 'den yapılan açıklamada karşılaşmada kural hatası bulunmadığı belirtilerek Beşiktaş yönetiminin maçın tekrar edilmesi yönündeki isteği reddedilmişti

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