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Liverpool - West Ham (3-2) - Maç Özeti - Premier League | Maç özeti izle

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Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
LİVERPOOL'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET!

'in 27. haftasında , sahasında 'ı 3-2 mağlup ederek üst üste 18. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Wijnaldum, Salah ve Mane'den gelirken, konuk takımın gollerini Diop ve Fornald kaydetti.

'in 27. haftasında , sahasında 'ı 3-2 mağlup ederek üst üste 18. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Wijnaldum, Salah ve Mane'den gelirken, konuk takımın gollerini Diop ve Fornald kaydetti.

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