Liverpool - West Ham (3-2) - Maç Özeti - Premier League | Maç özeti izle
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, sahasında West Ham United'ı 3-2 mağlup ederek üst üste 18. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Wijnaldum, Salah ve Mane'den gelirken, konuk takımın gollerini Diop ve Fornald kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, sahasında West Ham United'ı 3-2 mağlup ederek üst üste 18. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Wijnaldum, Salah ve Mane'den gelirken, konuk takımın gollerini Diop ve Fornald kaydetti.
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