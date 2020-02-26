Fenerbahçe Beko 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta Maç sonucu
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
Son dakika haberi... ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup ederek 9 sene sonra rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta'ya konuk oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray Doğa Sigorta, rakibini 75-80 mağlup ederek ligdeki 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise bu sonuçla 5. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Beko 22-19 Galatasaray Doğa Sigorta | İlk çeyrek sonucu
Fenerbahçe Beko 39-38 Galatasaray Doğa Sigorta | İlk yarı sonucu
Fenerbahçe Beko 53-57 Galatasaray Doğa Sigorta | Üçüncü çeyrek sonucu
Fenerbahçe Beko 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta | Maç sonucu
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