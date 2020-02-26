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Fenerbahçe Beko 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta Maç sonucu

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Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
DEV DERBİ GALATASARAY'IN!

Son dakika haberi... ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta mücadelesinde , deplasmanda Beko'yu 80-75 mağlup ederek 9 sene sonra rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beko, 'ya konuk oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray Doğa Sigorta, rakibini 75-80 mağlup ederek ligdeki 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise bu sonuçla 5. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko 22-19 Galatasaray Doğa Sigorta | İlk çeyrek sonucu

Fenerbahçe Beko 39-38 Galatasaray Doğa Sigorta | İlk yarı sonucu

Fenerbahçe Beko 53-57 Galatasaray Doğa Sigorta | Üçüncü çeyrek sonucu

Fenerbahçe Beko 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta | Maç sonucu

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