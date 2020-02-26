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Virüs sporu da vurdu! Olimpiyatlar tehlikede

SPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2020
OLİMPİYATLAR TEHLİKEDE

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı tehdit altına alan koronavirüsü Asya Kıtası'na yayılırken, dünyanın en büyük spor organizasyonu iptalin kıyısında. IOC , 'da başlayacak oyunlardan 2 ay öncesine kadar bekleyeceklerini açıklarken "Bu yeni bir savaş türü, yüzleşmeliyiz. Güvenlik yokken bunu yapmalı mıyız?" dedi.

'de başlayan Koronavirüs vakaları bu ülkenin ardından en çok 'yı sarstı... Tokyo'da - 9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Olimpiyat Oyunları da artık büyük tehlike altında. Uluslararası Olimpiyat Komitesi , erteleme ya da iptal tehlikesine dikkat çekti. Pound, "Başlamasından 2 ay önceye kadar virüs kontrol altına alınmazsa kesin bir karar vereceğiz. Öncelikle güvenliği düşünmek zorundayız. Olimpiyat Köyü, oteller, medya mensupları için tehlike var. Bu yeni bir savaş türü ve bununla yüzleşmek zorundayız. Elimizde somut deliller olmadığı sürece bu kararı alamayız. Bu şartlar altında ve güvenlik yokken Tokyo'da gerçekten bunu yapmalı mıyız diye insanlar soracaktır" dedi. Olimpiyatlar sadece 1940'ta yine Tokyo'da düzenlenecekken 2. Dünya Savaşı nedeniyle ertelenmişti.

UEFA'DAN AÇIKLAMA
Avrupa'da Koronavirüs vakalarının artmasının ardından ikinci Başkanı Michele Uva, " için ev sahibi ülkelerin bu konudaki kararlarına göre hareket edeceğiz. Biz turnuvayı iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak ev sahibi ülkeler virüse karşı garanti vermezse bu durumda değişikliğe gidebiliriz. Eğer Avrupa çapında bir tehdit olursa Şampiyonlar Ligi'ni de durdurabiliriz" dedi. Bilindiği gibi , EURO 2020'nin açılış maçında ile 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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