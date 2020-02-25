Sörloth'tan Real Madrid cevabı

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, Real Madrid'in kendisini izlediği haberler hakkında konuştu. Bordo mavililerin gözde oyuncusu Sörloth, "Böyle bir maç sonrası bu haberleri görmek özel hissettirdi" dedi.

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Danimarka basınına önemli açıklamalarda bulundu. Real Madrid'in kendisini izlediğine dair çıkan haberler hakkında görüşü sorulan Alexander Sörloth, "Bu haberleri görmek özel hissettirdi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası bu haberleri gördüğünü söyleyen Sörloth, "Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasına gittim. Snapchat'te arkadaşlarımla kurduğum gruba baktım ve bu haberleri gördüm. Böyle bir maç sonrası bu haberleri görmek özel hissettirdi. Ben elimden geleni yapmak ve mücadelemi sürdürmek istiyorum. Trabzonspor'da da böyle yapıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 24 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.