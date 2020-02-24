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Galatasaray'dan güldüren Ozan Tufan'lı paylaşım!

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Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
GALATASARAY'DAN GÜLDÜREN OZAN TUFAN'LI PAYLAŞIM!

Kadıköy'de 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek yeni bir sayfa açan , sosyal medyayı salladı. Sarı kırmızılı kulübün, 'ın sözleriyle yaptığı paylaşım taraftardan büyük beğeni topladı

Dev derbiyi kazanarak Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veren sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Karşılaşma sonrası 4 yıldız göndermesiyle ses getiren Galatasaray resmi hesabı bu kez 'ın açıklamalarına göndermeli bir paylaşımda bulundu.

'in 23. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda arka arkaya çok kez "Böyle bir şey olabilir mi?" diyen Ozan Tufan'ın açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.

Sarı-kırmızılılar, Ozan Tufan'ın bu açıklamalarına gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

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