Galatasaray'dan güldüren Ozan Tufan'lı paylaşım!
Kadıköy'de 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek yeni bir sayfa açan Galatasaray, sosyal medyayı salladı. Sarı kırmızılı kulübün, Ozan Tufan'ın sözleriyle yaptığı paylaşım taraftardan büyük beğeni topladı
Dev derbiyi kazanarak Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veren Galatasaray sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Karşılaşma sonrası 4 yıldız göndermesiyle ses getiren Galatasaray resmi hesabı bu kez Ozan Tufan'ın açıklamalarına göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda arka arkaya çok kez "Böyle bir şey olabilir mi?" diyen Ozan Tufan'ın açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.
Sarı-kırmızılılar, Ozan Tufan'ın bu açıklamalarına gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...
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