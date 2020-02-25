Volkan Babacan Beşiktaş'ta! Kartal yeni kalecisini buldu
Sezon başından bu yana kalecisi Karius'un yetersiz performansından dolayı çok puan kaybeden Beşiktaş, gelecek sezon için yeni kalecisini şimdiden buldu. Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, önümüzdeki dönem siyah beyazlı formayı giyecek.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Alman kaleci Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamıştı. Kaleci arayışlarını sürdüren Kartal, Başakşehir'den Volkan Babacan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılar sezon başında da istedikleri tecrübeli eldiven ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaştı. Başakşehir cephesi de bu transferde mali kolaylık sağlayacak ve Volkan Babacan 'Kartal' olacak.
Beşiktaş kalesinde bu sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Loris Karius'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı Liverpool'a bildirilmişti. Beşiktaş, yeni kalecisini ise Türkiye'den buldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan ile gelecek sezon için el sıkıştı.
BAŞAKŞEHİR DE SICAK
Sabah'ın haberine göre; Anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde ve devre arası da adı gündeme gelen 31 yaşındaki Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir'in de bu sefer Beşiktaş'a transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi. Bu sezon sadece 4 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A Milli Takım forması terletmişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıklamıştı.
Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Milyoner'de yanıltan Türkiye sorusu!
- UEFA'dan Inter-Ludogorets maçına Koronavirüs önlemi
- 15 yaşındaki Gauff en iyiler arasına girdi
- Başakşehir liderliğe yükseldi!
- Liverpool rekoru egale etti!
- Kasımpaşa evinde rahat kazandı
- Futbol dünyasını yasa boğan ölüm! Maç esnasında...
- Başkan Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması
- 12 Dev Adam deplasmanda kayıp!
- Michael Jordan gözyaşlarını tutamadı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…
- Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
- Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?
- TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?
- ÇAYKUR’dan Rize – Trabzon – Artvin’de 830 işçi alımı… ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ çekilişi canlı izle! | TOKİ kura çekilişi canlı yayın!
- Kaçış sendromu nedir? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…
- TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!
- Ersun Yanal istifa etti mi? Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı!