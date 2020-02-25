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Volkan Babacan Beşiktaş'ta! Kartal yeni kalecisini buldu

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Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
VOLKAN BABACAN BEŞİKTAŞ'TA! KARTAL YENİ KALECİSİNİ BULDU

Sezon başından bu yana kalecisi Karius'un yetersiz performansından dolayı çok puan kaybeden , gelecek sezon için yeni kalecisini şimdiden buldu. 'in milli kalecisi , önümüzdeki dönem siyah beyazlı formayı giyecek.

'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kalan 'ta teknik direktör , Alman kaleci ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamıştı. Kaleci arayışlarını sürdüren Kartal, 'den ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar sezon başında da istedikleri tecrübeli eldiven ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaştı. Başakşehir cephesi de bu transferde mali kolaylık sağlayacak ve Volkan Babacan 'Kartal' olacak.

Beşiktaş kalesinde bu sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Loris Karius'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı Liverpool'a bildirilmişti. Beşiktaş, yeni kalecisini ise Türkiye'den buldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan ile gelecek sezon için el sıkıştı.

BAŞAKŞEHİR DE SICAK
Sabah'ın haberine göre; Anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde ve devre arası da adı gündeme gelen 31 yaşındaki Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir'in de bu sefer Beşiktaş'a transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi. Bu sezon sadece 4 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A forması terletmişti.

AYRILIĞI SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıklamıştı.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

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