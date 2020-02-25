Premier League'de 27.haftanın en güzel golleri

Dünyanın en zorlu ligi olarak bilinen İngiltere Premier League'nin 27.haftasında atılan goller, izleyenlerden tam not aldı. Karşılaşmalarda atılan birbirinden güzel golleri, sizler için derledik...

Dünyanın en zorlu ligi olarak bilinen İngiltere Premier League'nin 27.haftasında atılan goller, izleyenlerden tam not aldı. Karşılaşmalarda atılan birbirinden güzel golleri, sizler için derledik...