Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında flaş gelişme!
Son dakika haberi... İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili maç sırasında ve öncesinde stat çevresinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Fenerbahçe-Galatasaray maçında 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, dünkü maç sırasında ve öncesinde, stat çevresinde çalışma yaptı.
Çalışmalarda, 10 kişiye yasak madde sokmaktan, 4 kişiye usulsüz girişten, 3 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye görevli memura hakaretten, 1 kişiye karaborsa, 3 kişiye kasten yaralama, 21 kişiye sahaya yabancı madde atmaktan, 2 kişiye yasak alan ihlali, 5 kişiye mala zarar vermekten, 1 kişiye küfürlü tezahürat ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, 1 kişiye alkollü giriş ve 2 kişiye mala zarar verme ve açıktan hırsızlık suçlarından olmak üzere 57 kişiye adli işlem yapıldı.
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