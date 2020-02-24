24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında flaş gelişme!

SPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberi... İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, - derbisiyle ilgili maç sırasında ve öncesinde stat çevresinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

- maçında 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, dünkü maç sırasında ve öncesinde, stat çevresinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 10 kişiye yasak madde sokmaktan, 4 kişiye usulsüz girişten, 3 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye görevli memura hakaretten, 1 kişiye karaborsa, 3 kişiye kasten yaralama, 21 kişiye sahaya yabancı madde atmaktan, 2 kişiye yasak alan ihlali, 5 kişiye mala zarar vermekten, 1 kişiye küfürlü tezahürat ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, 1 kişiye alkollü giriş ve 2 kişiye mala zarar verme ve açıktan hırsızlık suçlarından olmak üzere 57 kişiye adli işlem yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN