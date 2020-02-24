Diego Lugano derbiyi kılık değiştirerek izledi!
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
Bir dönem Fenerbahçe tarihine damgasını vuran Uruguaylı stoper Diego Lugano, G.Saray'ın 3-1 kazandığı derbiyi kılık değiştirerek sarı-lacivertli taraftarlarla beraber izledi. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği derbide tribünlerde sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Diego Lugano, mücadeleyi kılık değiştirerek kale arkası tribününden izlediğini duyurdu.
Futbolu bıraktıktan sonra Sao Paulo'da yönetici olarak görev yapan Lugano, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca gerçek öğrenildi.
Lugano paylaşımında, "Derbiyi taraftar gözüyle yaşayıp izlemek harika bir duygu" ifadelerinde bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Derbinin ardından şok görüntüler! Ali Koç taraftarlarla birbirine girdi
- İşte Terim'in golden sonraki son hali
- Koç-taraftar kavgasının perde arkası
- Derbi sonrası olay yaratan paylaşım
- Galatasaray hisseleri tavan yaptı!
- Avcı Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçecek mi?
- Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Yalçın yönetimden golcü istedi
- Dünya Ali Koç'un saldırısını konuşuyor!
- Galatasaray'da derbi sonrası flaş ayrılık!
- Ersun Yanal istifa etti mi? Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?
- ÇAYKUR’dan Rize – Trabzon – Artvin’de 830 işçi alımı… ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ çekilişi canlı izle! | TOKİ kura çekilişi canlı yayın!
- Kaçış sendromu nedir? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…
- TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!
- Ersun Yanal istifa etti mi? Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı!
- Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! FB GS maçı CANLI | Video
- Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle! FB GS maçı canlı radyo yayını!
- Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar! FB GS şifresiz izleme yolları…
- TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?