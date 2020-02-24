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Diego Lugano derbiyi kılık değiştirerek izledi!

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Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
DİEGO LUGANO DERBİYİ KILIK DEĞİŞTİREREK İZLEDİ!

Bir dönem tarihine damgasını vuran Uruguaylı stoper , G.Saray'ın 3-1 kazandığı derbiyi kılık değiştirerek sarı-lacivertli taraftarlarla beraber izledi. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'nin 'a 3-1 yenildiği derbide tribünlerde sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından , mücadeleyi kılık değiştirerek kale arkası tribününden izlediğini duyurdu.



bıraktıktan sonra 'da yönetici olarak görev yapan Lugano, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca gerçek öğrenildi.



Lugano paylaşımında, "Derbiyi taraftar gözüyle yaşayıp izlemek harika bir duygu" ifadelerinde bulundu

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