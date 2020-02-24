Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Yalçın yönetimden golcü istedi
Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle birlikte güzel bir hava yakalayan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Yalçın Başkan Ahmet Nur Çebi ile transfer zirvesi gerçekleştirdi. Trabzonspor maçında kaleci Uğurcan Çakır ve golcü Sörloth'un oyuna olan katkısına dikkat çeken Yalçın yönetimden "Trabzonspor, 1 puanı atanı ve tutanı sayesinde kurtardı. Benim her şekilde skor yapacak birine ihtiyacım var. Gol olmayınca iyi futbolun bir anlamı kalmıyor...” ifadelerini kullanarak transfer istedi.
Derbide Trabzonspor'u elinden kaçıran Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın karşılaşma sonrası "Rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Bulduğun pozisyonları atacaksın, atacaksın yani. Oyunculara gol atmayı öğretecek değilim" diyerek kaçan golleri eleştirmişti. 47 yaşındaki çalıştırıcının, sonrasında başkan Ahmet Nur Çebi ile kısa bir görüşme yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bu mini zirvede de benzer şeyleri tekrarlayan siyah- beyazlı hocanın, başkana net şekilde forvet isteğini tekrar ettiği öğrenildi. Sergen, pivot tipi bir forvet tarif etti.
"DURUMUN FARKINDAYIM"
Yalçın'ın "Rakip ceza sahasında top alacak, işinin ceza sahası içinde olduğunu bilecek, geldi mi atacak. Ayak, kafa her türlü skor yapacak birine ihtiyacım var. Yoksa böyle kazanabileceğimiz maçlarda puan kayıpları gelecek sezon da devam eder. Oyunumuz gelişiyor ama gol olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Rakip bizden 1 puanı atanı ve tutanı sayesinde aldı" dediği kaydedildi. Mali sıkıntılar nedeniyle transfer yapmakta zorlanan başkan Ahmet Nur Çebi'nin de "Bir çaresine bakacağız. Durumun ben de farkındayım" karşılığı verdiği belirtildi.
BURAK İÇİN LAZIO'YA DAVET!
Başkan ve Sergen hoca arasındaki görüşmenin ardından başkanın, Burak Yılmaz konusunda sürpriz bir hamle yapabileceği belirtildi. Sezon başı, yıldız golcüyü isteyen Lazio'ya "İsterseniz görüşebiliriz" teklifi yapılıp transfer için kaynak oluşturabileceği öğrenildi.
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