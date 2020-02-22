22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi!

SPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
BURSASPOR TARAFTARINI TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ!

'un Aşkale ilçesinde deplasman maçına gelen taraftarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. anına ait görüntüler ortaya çıktı.

, bugün saat 09.15 sıralarında Aşkale ilçesi Tepebaşı geçidinde meydana geldi.

1'nci Lig Büyükşehir Belediye Erzurumspor - maçını izlemek için 'a gelen Bursaspor taraftarını taşıyan 16 AHL 409 plakalı otobüs, önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otobüsteki taraftarlar ise diğer otobüslere sevk edildi. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, Tepebaşı Geçidi yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

İŞTE KAZA ANI

Kaza anına ait görüntülerde otobüsün, buzlanan yolda önüne kayan tır nedeniyle yoldan çıkıp devrildiği görülüyor.

Son dakika: Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi! | Video SON DAKİKA: BURSASPOR TARAFTARINI TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ! | VİDEO

BURSASPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Bursaspor Kulübü, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeşil beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için 'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN