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Bayern Münih 63-88 Anadolu Efes | Maç özeti

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Giriş Tarihi: 22.02.2020
BAYERN MÜNİH 63-88 ANADOLU EFES | MAÇ ÖZETİ

Euroleague'de müthiş bir sezon geçiren , deplasmanda 'i 88-63'lük skorla yenerek Avrupa'da üst üste 10. galibiyetini aldı. 'ın öğrencileri 25 maçta aldıkları 22 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Bayern Münih ise 25 maçta 18. kez parkeden yenik ayrıldı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 25. haftasında , deplasmanda 'nın takımını 88-63 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste 10'uncu, toplamda 22. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 18. kez mağlup oldu.

Bayern Münih: 63 - Anadolu Efes: 88

Salon: Audi Dome

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Marko Juras (Sırbistan)

Bayern Münih: Bray 5, Monroe 5, Lucic 14, Lo 14, Huestis 2, Zipser 3, Flaccadori 2, Barthel 7, Sisko 7, Radosevic 4, George

Anadolu Efes: Beaubois 16, Anderson 7, Micic 9, Singleton 14, Pleiss 10, Sertaç Şanlı 7, Moerman 6, Simon 11, Buğrahan Tuncer 8, Peters, Yiğitcan Saybir

1. Periyot: 17-19
Devre: 25-37
3. Periyot: 48-62

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