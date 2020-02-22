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Son dakika: Kayserispor ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı!

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Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
KONYASPOR KAÇTI KAYSERİSPOR YAKALADI!

'in 23. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Yeşil beyazlılar iki farkla öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

KAYSERİSPOR: 2 - KONYASPOR: 2

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahtiyar Birinci

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Diego, Sapunaru, Situm (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Djedje, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Henrique (Dk. 90+1 Aksel Aktaş), Kravets

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia (Dk 89 Volkan Fındıklı), Mak (Dk. 74 Hurtado), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 65 Thuram)

Goller: Dk. 8 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45+2 Kravets, Dk. 87 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mensah, Dk. 23 Sapunaru, Dk. 90 Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 23 Milosevic, Dk. 40 Hadziahmetovic, Dk. 65 Mak, Dk. 74 Jonsson, Dk. 76 Thuram (İttifak Holding Konyaspor)

KAYSERİSPOR-KONYASPOR MAÇININ ÖZETİ

8. dakikada öne geçti. Milosevic'in ara pasında Shengelia ceza sahası içerisine kadar topu taşıdı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'a çarparak yön değiştirdi. Pozisyonu iyi takip eden Ömer Ali Şahiner, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

40. dakikada Diego'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle kornere çeldi.

44. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin soldan kullandığı kornerde kaleci Lung'un uzaklaştırmaya çalıştırdığı meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Topu önünde bulan Hadziahmetovic'in vuruşunda Lung'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

45+2. dakikada farkı 1'e indirdi. Djedje'nin sağ çaprazdan ceza alanına ortasında Mesanovic'in kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Kravets, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Lopes'in sağdan ceza alanına ortasında iyi yükselen Mensah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kurtardı.

86. dakikada konuk ekip önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Hurtado'nun ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Thuram, kaleci Lung'tan sıyrılarak vuruşunu yaptı ancak kaleye doğru giden meşin yuvarlağı Sapunaru uzaklaştırdı.

87. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Mensah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

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