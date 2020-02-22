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Chelsea: 2 - Tottenham: 1 MAÇ ÖZETİ

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Giriş Tarihi: 22.02.2020
LONDRA DERBİSİ CHELSEA'NİN

Ligde dört haftadır kazanamayan , Stamford Bridge Stadı'nda 'ı ağırladı. 'de oynanan 27. hafta maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yendi. Chelsea - Tottenham maç özeti ahaber.com.tr'de. Chelsea - Tottenham maç özeti izle...

Ev sahibi ekip, 15. dakikada ve 48. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 yendi. 'ın tek golünü, 89. dakikada Chelseali Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti.

Bu galibiyetin ardından , 44 puana yükselerek ligde dördüncü sıradaki yerini korumayı garantiledi. Tottenham ise 40 puanda kaldı.

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