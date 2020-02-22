Chelsea: 2 - Tottenham: 1 MAÇ ÖZETİ
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Ligde dört haftadır kazanamayan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı. İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yendi. Chelsea - Tottenham maç özeti ahaber.com.tr'de. Chelsea - Tottenham maç özeti izle...
Ev sahibi ekip, 15. dakikada Olivier Giroud ve 48. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 yendi. Tottenham'ın tek golünü, 89. dakikada Chelseali Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Chelsea, 44 puana yükselerek ligde dördüncü sıradaki yerini korumayı garantiledi. Tottenham ise 40 puanda kaldı.
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