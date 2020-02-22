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Crystal Palace - Newcastle United (1-0) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 22.02.2020
CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNİTED 1-0 - MAÇ ÖZETİ

'in 27.haftasında Cenk'li evinde 'ı ağırladı. Crystal Palace rakibini Patrick van Aanholt'un attığı golle 1-0 mağlup etti. 3 maçlık mağlubiyetine son veren Crystal Palace'da milli oyuncumuz 89.dakikada oyuna dahil oldu. Crystal Palace - Newcastle United maçı özeti ahaber.com.tr'de...

'in 27. haftasında , 'ı konuk etti.

TSİ 18.00'de başlayan ve Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace, 44. dakikada Patrick van Aanholt'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Crystal Palace'ın puanı 33'e yükseldi, Newcastle United ise 31 puanda kaldı.

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