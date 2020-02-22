Crystal Palace - Newcastle United (1-0) - Maç Özeti
Giriş Tarihi: 22.02.2020
İngiltere Premier Lig'in 27.haftasında Cenk'li Crystal Palace evinde Newcastle United'ı ağırladı. Crystal Palace rakibini Patrick van Aanholt'un attığı golle 1-0 mağlup etti. 3 maçlık mağlubiyetine son veren Crystal Palace'da milli oyuncumuz Cenk Tosun 89.dakikada oyuna dahil oldu. Crystal Palace - Newcastle United maçı özeti ahaber.com.tr'de...
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Crystal Palace, Newcastle United'ı konuk etti.
TSİ 18.00'de başlayan ve Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace, 44. dakikada Patrick van Aanholt'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Crystal Palace'ın puanı 33'e yükseldi, Newcastle United ise 31 puanda kaldı.
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