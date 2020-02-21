Son dakika: Türkiye, Hollanda'ya mağlup oldu
Son dakika haberi... Türkiye, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu. Türkiye ikinci maçında 24 Şubat'ta İsveç'e konuk olacak.
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu ilk maçında konuğu Hollanda'ya 72-65'lik skorla mağlup oldu. Türkiye ikinci maçında 24 Şubat'ta İsveç'e konuk olacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Radomir Vojinovic (Karadağ), Gintaras Vitkauskas (Litvanya)
Türkiye: Doğuş Balbay, James Metecan Birsen 12, Semih Erden 11, Melih Mahmutoğlu 20, Berkan Durmaz 10, Muhsin Yaşar 2, Kartal Özmızrak 3, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Tolga Geçim 5, Metin Türen
Hollanda: Williams 2, De Jong 12, Kherrazi 5, Kok 2, Kloof 27, Franke 16, Vries, Mars, Roeland Schaftenaar 6, Kuta, Olaf Schaftenaar 2
1. Periyot: 17-18
Devre: 38-41
3. Periyot: 54-54
Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ile ortak çalışma yürüterek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları için karşılaşmada "Mehmetçik Tribünü" oluşturdu.
TSK mensuplarının Mehmetçik Tribünü'nden takip ettiği maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
Maçın hava atışı öncesi İdlib'de şehit olan askerler için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan 1. periyodun ilk 5 dakikası 6-5 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Melih Mahmutoğlu'nun bitime 3.40 dakika kala 3 sayılık basketiyle skor 10-10'da eşitliği sağladığı periyot, 18-17 Hollanda'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
2. periyodun ilk 3 dakikası 24-24, 6. dakikası ise 29-29 eşitlikle geçildi. Türkiye'nin Melih Mahmutoğlu, Semih Erden ve Berkan Durmaz ile Hollanda'nın ise Roeland Schaftenaar, Kherrazi ve De Jong ile hücumda etkili olduğu ilk yarı sonucunda, soyunma odasına konuk ekibin 41-38 üstünlüğüyle girildi.
Maçta 3. periyodun ilk 5 dakikası Kartal Özmızrak ve James Metecan Birsen'in basketleri sonucunda Türkiye'nin 51-46 üstünlüğüyle geçildi. Periyot, 54-54 eşitlikle sona erdi.
Milli takımın sadece 3 sayı kaydedebildiği son periyodun ilk 5 dakikası, Hollanda'nın 58-57 üstünlüğüyle geçildi. Ay-yıldızlılar suskunluğunu periyodun 6 dakikası geride kalırken Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle bozdu: 60-58. Türkiye, Hollanda'nın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerin ardından bitime 2.45 dakika kala skor 60-66'da oyunu molayla kesti. Molanın ardından hücumda Kherrazi ve Kloof ile etkili olan Hollanda, karşılaşmayı 72-65 kazandı.
A Milli Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Genel Kurul İptali davası hakkında karar verildi
- Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı
- "Sörloth üst düzey bir golcü"
- Sivasspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor | Maç sonucu
- İşte derbi öncesi takımlardaki son durum!
- Dört kulübün başkanı İstanbul'da bir araya geldi
- Trabzonspor galibiyet serisini 7 maça çıkarmak istiyor
- Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı
- İşte derbilerin faturası! Milyonlarca TL ceza ödediler
- Trabzonspor'da Nwakaeme gelişmesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!
- 86. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 2000 TL ikramiye! Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi için Mayıs detayı!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma listesi! İşte, haftanın BİM indirimli ürünler listesi!
- 20 bin ek öğretmen müjdesi! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Emekliye 361 lira ek zam müjdesi... SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi