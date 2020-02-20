Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler: TFF'yi etkilemenin peşinde...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalar geldi. Mustafa Cengiz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için "Konuşmasını dinledim. Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım şeklinde bir şey hissettim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, "Ali Koç'un konuşmasını dinledim. Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım şeklinde bir şey hissettim" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Sayın Ali Koç'un konuşmasını 2 saate yakın izledim. Gece bir daha dinledim. Toplantıda 7 dakikalık video ilgimi çekti. Woody Allen diyor ki 'Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış'ı okudum, olay Moskova'da geçiyor. Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF'yi etkileyerek bu maçı alırım şeklinde bir şey hissettim. TFF'yi, yöneticileri zan altında bırakarak, hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz? Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşma yapmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz.

"YENİ COLLINA'LAR İSTİYORUZ"

Geçmişte yapılan Kulüpler Birliği açıklamasını, 17 kulübün tamamı imzalamadı. İmzalamayan kulüplerin günahlarını aldılar. Bu yazının editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Hakemlere eyyamcılığını, korkaklığı öğrettiler. Türk insanı korkak değildir, siz korkmalarını istiyorsunuz. Collina'lar istiyoruz, yeni Collina'lar, hayal biliyorum ama yetiştirmeliyiz. Türk hakemliğinin bu noktaya ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen çok kaliteli kadro var. Ben bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Gördüğünü çal.

"BENİ İSTERSEN ALTIN TAHTLA KARŞILA ÖNEMİ YOK"

2 yıldır Kadıköy'e gidiyoruz, bir kere karşılandığımızı hatırlamıyorum. Kendilerine yemek daviyetisi verdik ama gelmediler. Loca istediler loca verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli. Yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok.

"MOHAÇ MEYDAN MUHAREBESİ'NE GİTMİYORUZ"

Lütfen taraftarımıza iyi davranın. Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan Muharebesi'ne gitmiyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Fark yeriz, fark atarız. Bunlar olabilir, bunlar güzellikler. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım. Kadıköy'de kazanamama serimiz elbet bir gün kırılacak. Bu inşallah pazar günü olur...

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?



"EN ÇOK CANI YANAN BİZİZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında hakem hatalarına tepki gösterdi. Koç, "Herkese hatalar oluyor ancak en çok canı yanan takım biziz. Burada 14-15 puandan söz ediyoruz. Bunun sadece yarısını hesabımıza saysanız tabloda ne kadar fark ettiğini göreceksiniz" diye konuştu.

"HAKEMLER CİN GİBİDİR"

Federasyonun da hataları yapan hakemlere destek olduğunu savunan Koç, "Bu zamana kadar 11 maç kazanmışız ve bu 11 maçın 9'unda hakemler ne hikmetse bir sonraki hafta maç alamamıştır. Hakem camiasında sıkça kullanılan bir söz vardır; hakemler cin gibidir, atamaya bakar mesajı alırlar." ifadelerini kullandı. Koç her şeye karşın şampiyonluk mücadelelerine son haftaya kadar devam edeceklerini de vurgulayarak şöyle konuştu:

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

"Takımımız havlu attığını düşünenlere bu hafta sonu yanıldıklarını gösterecek. Lig bu haftadan itibaren adil ve adaletli şekilde yönetilirse, Fenerbahçe şu anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. İnşallah hafta sonu Galatasaray derbisinden başlayarak bu hırs ve inançla tek vücut olmuş şekilde omuz omuza teker teker tüm maçlarımızı kazanarak var gücümüzle mücadele edeceğiz. Yemekte tüm oyuncularımızın gözünde o ışığı gördük."

"NİHAT BEY'E KIRGINIZ"

"Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hizmet etmiş biri. Altı yıl birlikte çalıştık. Ancak söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi de orasıdır. Fenerbahçe olarak Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız. Nihat Bey'in başarılı olmasını istiyorduk, hala istiyoruz ama işin neresinden tutacağımızı, nasıl köprü kuracağımızı hesaplamakta zorluk çekiyoruz."

"CENGİZ'İ ARKADAŞLARIM KARŞILAYACAK"

"Ben şahsen Mustafa Cengiz'i karşılamayacağım ama bizi temsilen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız karşılayacak. Muhakkak bekliyoruz kendilerini. Biz de oraya gidiyoruz. Diğer maçlarda nasıl hareket ediyorsak, bu maçta da farklı hareket edeceğimiz bir durum yok."

"LEHİMİZE DE HATA OLDU"

Ali Koç, Fenerbahçe lehine de hakem hatası olduğunu belirterek, "Ankaragücü maçında auta giden topa korner verildi. Zanka'nın gol attığı pozisyonda. Orada haksız 2 puan aldığımız söylenebilir." ifadesini kullandı.

"VAR BİR NİMETTİR!"

"VAR konuşmalarının açıklanmasının artısı da var eksisi de var. Ama şu anda açıklanması fayda sağlayabilir. Mesela VAR Başhakemi kimdir, niye oradadır? VAR'ın doğru çalışması, orta sahadaki hakemle ilgili değil. VAR bir nimettir. Bizim ülkemizde kullanıldığından çok daha iyi kullanılabilir."

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ"

"Derbide kazanmaya ihtiyacı olan, daha doğrusu kaybetmeye kredisi olmayan biziz. Maçı da Allah'ın izniyle alacağız. Galatasaray Yönetimi'ni de bekliyoruz. Bir derbi maç olacak ve son zamanlardaki derbiler gibi, sahadaki futbolcular konuşacak."