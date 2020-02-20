Darüşşafaka Fenerbahçe maçı için TBF'ye başvurdu
Darüşşafaka Kulübü, Fenerbahçe Beko'ya karşı 74-71 kaybettikleri Türkiye Kupası final maçının son dakikasında oluşan faul pozisyonunda sonuca tesir eden kural hatası yapıldığını savunarak TBF'ye başvurdu.
Darüşşafaka Tekfen, Türkiye Kupası finalinde karşılaştıkları Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TBF'ye başvurdu.
Solgar Vitamin Basketbol Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko şampiyon olmuştu. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele sonrası üst üste 2. kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler kupayı toplamda 7. kez müzesine götürmüştü.
Konuya ilişkin Darüşşafaka'dan geniş bir açıklama geldi. İşte o metin:
Başarılı bir Türkiye Kupası organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)'na ve isim sponsoru Solgar Vitamin'e teşekkür eder ve final maçında sonuna kadar takımımızla mücadele ederek basketbolseverlere heyecan dozu yüksek bir final maçı seyrettirdikleri için Fenerbahçe Beko basketbol takımını da tebrik ederiz.
Çeyrek Finalde Anadolu Efes ile yarı finalde Galatasaray Doğa Sigorta'yı eleyen ve final müsabakasında da Fenerbahçe Beko takımına karşı üstün bir mücadele örneği göstererek kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden tüm oyuncularımızı, teknik ve idari kadromuzu da tebrik eder, verdikleri emek için teşekkür ederiz.
MAÇ SONUCUNA ETKİ EDEN TARTIŞMALI POZİSYON…
Darüşşafaka Tekfen – Fenerbahçe Beko arasında oynanan Solgar Vitamin 2020 Türkiye Kupası final müsabakasının bitimine 52 saniye kala skor 66-68 Fenerbahçe Beko lehine iken verilen hatalı karar neticesinde Darüşşafaka Tekfen kontrolündeki top, Fenerbahçe Beko takımına verilmiş ve maçın sonucu aleni olarak etkilenmiştir.
MERKEZ HAKEM KURULU (MHK)'NIN KAMUOYU AÇIKLAMASI…
Birçok basın yayın organı tarafından dile getirilen ve tartışma yaratan hakem kararına ilişkin 17 Şubat 2020 tarihinde Merkez Hakem Kurulu(MHK)' dan Kamuoyuna Açıklama gelmiş ve tartışmalı pozisyona ilişkin bilgilendirme yapılarak, "Hava atışı durumu oluşmasından dolayı, topu oyuna sokma sırası Fenerbahçe Beko takımında olması nedeniyle oyuna Fenerbahçe Beko takımı kenardan başlamıştır" denmiştir. Solgar Vitamin 2020 Türkiye Kupası final müsabakasının bitimine 52 saniye kala yaşanan pozisyon neticesinde;
– Maç hakemleri tarafından verilen hakem kararı,
– Takibinde 17 Şubat 2020 tarihinde Merkez Hakem Kurulu tarafından kamuoyu duyurusu
Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları ve Yorumların uygulanması işaret edilen madde ile açık olarak çelişmesi ve tartışmalı durumda maç hakemlerinin ve MHK'nın FIBA tarafından işaret edilen kural (bir takım topu kontrol etmektedir kuralı) yerine, diğer kuralı (hiç bir takım topu kontrol etmemektedir) uygulamış olması sebebiyle Darüşşafaka Tekfen'in topa sahip olma hakkı elinden alınmıştır. Bu, maç sonucuna doğrudan etki etmiştir. Herhangi bir lig maçından çok öte Türkiye Kupası final maçında yaşanan bu talihsiz ve sonuca doğrudan etki eden bu yanlış kural uygulamasıyla ilgili durumun somut belge ve bilgilere dayandırılması süreci çok titiz bir araştırma gerektirmesi sebebiyle gecikmiş olmakla beraber, TBF onaylı FIBA düzenlemesi ile desteklediğimiz kural hatasına ilişkin Türkiye Basketbol Federasyonunun takdir yetkisini kullanacağına, yanlış uygulamanın TBF yönetim kurulunda değerlendirileceğine inanıyoruz.
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