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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında loca savaşı!

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Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDA LOCA SAVAŞI!

'de tüm gözler pazar günü oynanacak - derbisine çevrildi. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Başkanı ve Fenerbahçe yöneticilerine loca tahsis etmişti. Cengiz ve kurmayları Pazar akşamı 'ndaki dev maçı locadan takip etmek istedi fakat Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi.

'in 23'üncü haftasında oynanacak olan - maçı öncesi iki takımın başkanları arasında gerilim devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı yaptığı basın toplantısında 'i karşılaşmayacağını dile getirmişti. Koç "Ben şahsen kendisini karşılamayacağım ama bizi temsilen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız karşılayacak. Muhakkak bekliyoruz kendilerini. Biz de oraya gidiyoruz. Bunun dışında diğer maçlarda nasıl hareket ediyorsak, bu maçta da farklı hareket edeceğimiz bir durum yok. Benim hiçbir başkanla fotoğraf çektirmekten imtina ettiğim bir durum yok. ifadelerini kullanmıştı.

DERBİ ÖNCESİ LOCA TALEBİNE RET!
Fotomaç'ın haberine göre; 'nda derbide takımı yalnız bırakmak istemeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici arkadaşlarıyla birlikte 'e gitme kararı aldı. Protokol tribününde 15 kişilik yeri olan sarı-kırmızılı kulübün derbi için Fenerbahçe yönetiminden bir loca talep ettiği ortaya çıktı. Ancak sarı-lacivertliler, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Cengiz ve kurmayları Pazar akşamı Ülker Stadı'ndaki dev maçı protokolden takip edecek.

ALİ KOÇ'A LOCA TAHSİS ETMİŞTİ
2018-19 sezonunda Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten derbide Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki sarı-lacivertli yöneticilere özel loca tahsis etmişti.

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