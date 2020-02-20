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Ersun Yanal'dan flaş karar! Yeni transfer derbide sahada

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Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
ERSUN YANAL'DAN FLAŞ KARAR! YENİ TRANSFER DERBİDE SAHADA

Fenerbahçe teknik direktörü Galatasaray derbisi için farklı kadro denemeleri yapıyor. Kritik derbi öncesi kart cezalısı ve sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle 11 kurmakta zorlanan Yanal, yeni transfer Falette'yi sahaya sürebilir. İşte Ersun hocanın Galatasaray derbisi planı...

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesinde Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues sakat. Luiz Gustavo ise sarı kart cezası nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Bu isimlerin yokluğunda 'ın nasıl 11 tercih edeceği merakla bekleniyor. Yanal, idmanlarda orta sahada , ve Jailson'u; Ozan Tufan'ın yanında denedi. Stoperdeki hatalarıyla ön plana çıkan Jailson, gerçek bölgesi olan orta sahaya geçme konusunda avantajlı. Onun yerine ise Serdar Aziz ile birlikte yeni transfer Simon Falette'in oynaması bekleniyor. Falette, idman performansıyla derbi için hazır olduğunu gösterdi. Kadro konusunda kilit nokta ise .

KANATLARDA DİRAR VE KRUSE
Yanal, Ankaragücü maçı sonra milli sol bekin hazır olmadığını söylemişti. Ancak bu kritik maçta Hasan Ali'yi oynatma ihtimali yüksek. Bu gerçekleşirse, kanat yokluğunda Nabil Dirar da gerçek bölgesi olan sağ açığa geçerek Ersun Yanal'ın elini güçlendirecek. Solda ise hücumda çok etkisiz kalsa da Mariano'nun etkinliğini kırmak için yine Tolga Ciğerci tercih edilebilir. Diğer alternatif ise Max Kruse'nin sola kayması, kupa maçlarında kaptan olarak sahaya çıkan Mehmet Ekici'nin forvet arkasında oynaması.

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