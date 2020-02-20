Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu!
Genç yaşına rağmen attığı gollerle tüm dünyanın ilgisini çeken Erling Haaland ve Juventus'un yıldız 10 numarası Pablo Dybala, Galatasaray'ın kapısından döndüğü iddia edildi. Sarı kırmızılı takımın, iki yıldızı da erken yaşta fark ettiği fakat transferi bitiremediği ortaya çıktı.
Erling Haaland, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund formasıyla attığı 2 gol sonucunda takımının PSG karşısında oynadığı son 16 turu ilk maçını 2-1 kazanmasını sağlamıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 10 gol atmayı başaran 19 yaşındaki Norveçli golcünün, toplamda ise bu sezon 29 maçta 39 golü bulunuyor.Geçtiğimiz ocak ayında Molde'den Salzburg'a transfer olan ve şimdilerde piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösterilen Haaland için Galatasaray'ın zamanında devreye girdiği iddia edilmişti.
HAALAND MOLDE'DE OYNARKEN GALATASARAY İSTEMİŞ
Genç golcü Erling Haaland Molde'deyken Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti. Sarı kırmızılı takımın golcü oyuncu için 3 milyon Euro'yu 3 taksitte ödemeyi teklif etmesi üzerine, Galatasaray'ın teklifi kabul edilmemiş ve transfer rafa kalkmıştı.
2 MİLYON DOLARA DYBALA ELDEN KAÇTI
beIN SPORT'un haberine göre; Juventus'un Arjantinli 10 numarası Pablo Dybala, Galatasaray'ın kapısında döndü. Yıldız oyuncu Arjantin 2. liginde oynarken 2 milyon dolara Galatasaray'a teklif edilmiş. Sarı kırmızılı takımın oyuncuyu kabul etmemesi üzerine İtalyan takımı Palermo genç oyuncu kadrosuna katmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi yıkma planı!
- Hüseyin Çimşir derbinin şifresini belirledi
- Dünya devleri Ozan Tufan için geliyor!
- Ersun Yanal'dan flaş karar! Yeni transfer derbide sahada
- Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Takımını böyle hazırladı
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında loca savaşı!
- Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
- Hüseyin Çimşir takımına 3 puanın şifrelerini verdi
- Trabzonspor'da Fırat Aydınus gerginliği
- Eski milli futbolcu Yücedağ toprağa verildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre ne demek?
- “Filozof” çocuk Atakan videosu hayrete düşürdü! Atakan kimdir, kaç yaşında?
- Emeklilere 3776 TL avans fırsatı! 2020 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli avansı nasıl alınır?
- Kuruluş Osman 11. bölüm tek parça izle! – ATV
- 550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!
- Meteoroloji uyardı… Hava yarın nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
- A101 ürünler kataloğu 20 Şubat – A101 aktüel ürünler kataloğu Samsung Ultra HD Smart TV fırsatı sunuyor!
- Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
- Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?