Galatasaray'da kaçan balık büyük oldu!

Genç yaşına rağmen attığı gollerle tüm dünyanın ilgisini çeken Erling Haaland ve Juventus'un yıldız 10 numarası Pablo Dybala, Galatasaray'ın kapısından döndüğü iddia edildi. Sarı kırmızılı takımın, iki yıldızı da erken yaşta fark ettiği fakat transferi bitiremediği ortaya çıktı.

Erling Haaland, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund formasıyla attığı 2 gol sonucunda takımının PSG karşısında oynadığı son 16 turu ilk maçını 2-1 kazanmasını sağlamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 10 gol atmayı başaran 19 yaşındaki Norveçli golcünün, toplamda ise bu sezon 29 maçta 39 golü bulunuyor.Geçtiğimiz ocak ayında Molde'den Salzburg'a transfer olan ve şimdilerde piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösterilen Haaland için Galatasaray'ın zamanında devreye girdiği iddia edilmişti.

HAALAND MOLDE'DE OYNARKEN GALATASARAY İSTEMİŞ

Genç golcü Erling Haaland Molde'deyken Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti. Sarı kırmızılı takımın golcü oyuncu için 3 milyon Euro'yu 3 taksitte ödemeyi teklif etmesi üzerine, Galatasaray'ın teklifi kabul edilmemiş ve transfer rafa kalkmıştı.

2 MİLYON DOLARA DYBALA ELDEN KAÇTI

beIN SPORT'un haberine göre; Juventus'un Arjantinli 10 numarası Pablo Dybala, Galatasaray'ın kapısında döndü. Yıldız oyuncu Arjantin 2. liginde oynarken 2 milyon dolara Galatasaray'a teklif edilmiş. Sarı kırmızılı takımın oyuncuyu kabul etmemesi üzerine İtalyan takımı Palermo genç oyuncu kadrosuna katmıştı.