İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi yıkma planı!

Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi ilk 11'ine son şeklini verdi. Tecrübeli teknik direktör zorlu Kadıköy deplasmanında rakibinden mutlak puan ya da puanlar almak istiyor. Takımını bu yönde hazırlayan Terim'in, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Lemina'nın yerine forma vereceği isim de belli oldu.