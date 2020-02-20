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İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi yıkma planı!

Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi ilk 11'ine son şeklini verdi. Tecrübeli teknik direktör zorlu Kadıköy deplasmanında rakibinden mutlak puan ya da puanlar almak istiyor. Takımını bu yönde hazırlayan Terim'in, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Lemina'nın yerine forma vereceği isim de belli oldu.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 10:01
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İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi yıkma planı!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da cezalı herhangi bir oyuncu bulunmazken, Mario Lemina'nın sakatlığı ortalığı karıştırdı.

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İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi yıkma planı!

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanan Lemina, baldırını tutarak oyunu terk etmişti.

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İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi yıkma planı!

Yapılan tetkikler sonucunda 26 yaşındaki futbolcunun sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

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İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi yıkma planı!

Yeşil sahalardan yaklaşık 3-4 hafta uzak kalması beklenilen Gabonlu yıldızın derbi öncesi yaşanan sakatlığı durumları bir hayli karıştırdı.

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İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi yıkma planı!

Sarı-kırmızılı takımın son 9 maçının 8'in ilk 11 oynayan, takımın vazgeçilmez isimlerden Mario Lemina'nın yerine kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.