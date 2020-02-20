Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Takımını böyle hazırladı
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, zorlu Trabzonspor derbisi için takımını büyük bir titizlikle hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam hafta başından itibaren oyuncularıyla tek tek motivasyon toplantıları yaparak isteklerini belirtti.
Siyah-beyazlı çalıştırıcının genel toplantı yerine oyuncularıyla bireysel görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Bire bir iletişim sırasında daha rahat davranabilen Yalçın'ın hatalar konusunda bazı futbolculara ciddi uyarılarda bulunduğu ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda olduklarının altını çizdiği belirlendi.
BİREYSEL MOTİVASYON TOPLANTILARI YAPTI
Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 2 maçtan 6 puanla ayrılırken, Medipol Başakşehir karşısında sahayı yenilgiyle terk eden Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor karşılaşması öncesi futbolcularıyla bireysel motivasyon toplantıları yaptığı belirlendi. Deneyimli teknik adamın toplu toplantı yapmak yerine futbolcularla teke tek görüşmeyi tercih ettiği öğrenildi.
İSTEKLERİNİ TEK TEK SIRALADI
Bire bir yapılan toplantılarda futbolcularla istediği gibi açık bir şekilde konuşma fırsatı bulan Sergen Yalçın'ın bazı oyunculara ciddi uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Hatalarla ilgili futbolcuların dikkatini çeken Yalçın'ın bu görüşmelerde isteklerini de tek tek sıraladığı bildirildi.
HEDEF KISA SÜREDE SONUÇ ALMAK
Siyah-beyazlı takıma geldiğinde takımdaki bazı oyuncuların moral ve motivasyon olarak alt seviyelerde olduğunu fark eden tecrübeli hoca bu nedenle hem teknik adamlık hem de ağabeylik görevini aynı anda yürütmeye çalışıyor. Sergen Yalçın, hatalarını oyuncuların yüzlerine söyleyerek daha kısa sürede sonuç almayı da hedefliyor.
Belki de sezonun en önemli maçı olan Trabzonspor karşılaşması öncesinde de tesislerde futbolcularıyla bireysel toplantılar yapan siyah-beyazlı çalıştırıcının sahadan galibiyetle ayrılmaları halinde şampiyonluk yarışının içinde kalacaklarını aktardığı belirlendi. Üç puandan başka bir düşüncesi olmayan teknik patron Sergen Yalçın'ın tesislerdeki genel motivasyon toplantısını ise yarın gerçekleştireceği ifade edildi.
CANER Mİ REBOCHO MU?
Kartal'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının 11'ini belirlemek için kurmaylarıyla yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Adem Ljajic'in gribal enfeksiyon geçirmesi ve cezası biten Gökhan Gönül'ün dönmesiyle kadroda önemli değişiklikler yapması beklenen siyah-beyazlı hocanın, sol bekte Pedro Rebocho seçeneğine sıcak baktığı ortaya çıktı.
Sergen Yalçın, sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu sorunu çözülen Rebocho'ya ilk 11'de forma vermesi halinde Caner Erkin'i büyük olasılıkla yedeğe çekecek. Sol kanatta N'Koudou'yu düşünen Yalçın'ın sürpriz yaparak bu bölgede Caner'e de şans tanıyabileceği iddia edildi.
SAĞ BEK LENS'E EMANET
Milliyet'in haberine göre; Gökhan Gönül'ün cezalı olması nedeniyle Medipol Başakşehir maçında sağ bekte görev yapan Jeremain Lens'in ise sağ kanat için favori isim olduğu belirtildi. Adem Ljajic'in yetişememesi durumunda Boateng'e forvet arkasında şans tanıyacak olan siyah-beyazlı hoca, Atiba Hutchinson'un pozisyonunda da değişiklik düşünüyor. Yalçın geldiği günden beri 8 numara pozisyonunda oynattığı Kanadalı oyuncuyu bu kez Mohamed Elneny ile birlikte merkezde görevlendirmeyi planlıyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında ilk 11'de sahaya sürdüğü Caner Erkin, Trabzonspor karşılaşmasında yedek kalabilir.
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