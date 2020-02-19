FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar akşamı saat 19:00’da başlayacak. Dev derbinin hakemi de belli oldu. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Peki, Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte hakem hakkında merak edilenler…
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Bu sürpriz kararın ardından futbolseverler Halil Umut Meler kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İzmir Selçuk'ta 1986 yılında dünyaya gelen hakem Halil Umut Meler aslen Makedon göçmenidir.
HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Halil Umut Meler, 1986 yılında Selçuk, İzmir'de doğmuştur. Babası Selçuk Efesspor'da uzun yıllar yöneticilik yaptı. Aslen Makedon göçmeni olan Halil Umut Meler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Üniversiteye gitmeden önce 6 yıl amatör futbol oynadı.
Halil Umut Meler, üniversitede Beden Eğitimi Bölümünde okurken hakemlik kurslarını da görüp bu dönemde 18 yaşında hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okul bittikten sonra İzmir'e dönmüş ve İzmir'de il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir.
23 Temmuz 2015 tarihinde Süper Lig Hakem (o zamanki adıyla Üst Klasman Hakem) kadrosuna terfi etti.
2017 yılbaşı itibari ile FIFA kokartlı hakem oldu.
Halil Umut Meler, 2011 yılından beri evlidir.
Halil Umut Meler, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetti.
Halil Umut Meler, finalden önce de 4 Mayıs 2018 tarihinde başlayan turnuvada; İngiltere - İsrail, Hollanda - İspanya ve Bosna Hersek - İrlanda Cumhuriyeti maçlarını yönetti.
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- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
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