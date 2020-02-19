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Son dakika haberi | Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor derbilerinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
DERBİLERİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Son dakika haberi...Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor derbilerinin hakemi belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor derbisini yönetecek.

Son dakika haberi...Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor derbilerinin hakemi belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor derbisini yönetecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ HAKEMİ HALİL UMUT MELER

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR DERBİSİNİN HAKEMİ FIRAT AYDINUS

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

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