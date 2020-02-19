Anadolu Efes'in yıldızı Alec Peters takımını sırtlıyor
Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Alec Peters, gösterdiği performansla takımını sırtlıyor. Amerikalı basketbolcunun tekniği ve oyuna olan katkısı basketbol izleyicilerinden tam not aldı. Alec Peters'in güzel hareketleri...
Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Alec Peters, gösterdiği performansla takımını sırtlıyor. Amerikalı basketbolcunun tekniği ve oyuna olan katkısı basketbol izleyicilerinden tam not aldı. Alec Peters'in güzel hareketleri...
ALEC PETERS KİMDİR?
2013-2017 yılları arasında Valparaiso Üniversitesi'nde oynayan Alec Peters, 2017 NBA Draftinde Phoenix Suns tarafından 2. tur 54. sıradan seçildi. Burada 20 maçta görev alan ve aynı sezon NBA G League takımlarından Northern Arizona Suns takımında da forma giyen Peters, 2018-19 sezonu başında ilk yurtdışı deneyimini yaşamak için Rusya'nın CSKA Moskova ekibinin yolunu tuttu.
Horizon League'de 2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste üç kez en iyi beşe seçilen Amerikalı oyuncu, CSKA Moskova ile VTB Ligi şampiyonluğu ve Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Sonrasında Anadolu Efes'in yolunu tutan Peters, burada da Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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