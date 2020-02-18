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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

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Giriş Tarihi: 18.02.2020
UEFA'DAN ALİ PALABIYIK'A GÖREV

Avrupa Ligi son 32 turunda Eintracht Frankfurt ile Salzburg 20 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek. UEFA bu mücadelede Türk hakem 'a görev verdi.

, hakem 'a UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev alacak.

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