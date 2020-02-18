UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Eintracht Frankfurt ile Salzburg 20 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek. UEFA bu mücadelede Türk hakem Ali Palabıyık'a görev verdi.

UEFA, hakem Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev alacak.