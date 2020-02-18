İşte Bundesliga'da 22. haftanın en güzel 5 kurtarışı
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
Bundesliga'nın 22.haftasına kalecilerin yaptığı kurtarışlar damga vurdu. Birbirinden önemli kurtarışların yapıldığı maçlar izleyenler tarafından tam not aldı. İşte Bundesliga'nın 22.haftasına damga vuran o kurtarışlar...
Dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen Bundesliga'da oynanan zorlu maçlar, izleyenler tarafından tam not alıyor. Bundesliga'nın 22.haftasına kalecilerin yaptığı kurtarışlar damga vurdu. Birbirinden önemli kurtarışların yapıldığı maçları izleyenler büyük keyif aldı. İşte Bundesliga'nın 22.haftasına damga vuran o kurtarışlar...
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