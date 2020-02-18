18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İşte Bundesliga'da 22. haftanın en güzel 5 kurtarışı

SPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
İŞTE BUNDESLİGA'DA 22. HAFTANIN EN GÜZEL 5 KURTARIŞI

'nın 22.haftasına kalecilerin yaptığı kurtarışlar damga vurdu. önemli kurtarışların yapıldığı maçlar izleyenler tarafından tam not aldı. İşte Bundesliga'nın 22.haftasına damga vuran o kurtarışlar...

Dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen 'da oynanan zorlu maçlar, izleyenler tarafından tam not alıyor. Bundesliga'nın 22.haftasına kalecilerin yaptığı kurtarışlar damga vurdu. önemli kurtarışların yapıldığı maçları izleyenler büyük keyif aldı. İşte Bundesliga'nın 22.haftasına damga vuran o kurtarışlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN