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Arsenal-Newcastle maç sonucu | 4-0 Maç özeti izle

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Giriş Tarihi: 18.02.2020
ARSENAL-NEWCASTLE MAÇ SONUCU | 4-0

Emirates Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede ekibine galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Pierre Aubameyang, 57. dakikada Nicolas Pepe, 90. dakikada ve 90+5. dakikada Alexandre Lacazette attı.

Türk asıllı Alman futbolcu , geçen yıl nisan ayından bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

bu galibiyetle puanını 34'e çıkarırken, 31 puanda kaldı.

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