17 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

SPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2020
UEFA'DAN ABDULKADİR BİTİGEN'E GÖREV

Bitigen, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu müsabakasında görev alacak.

Bu sezon hem hem de Ziraat Türkiye Kupasındaki başarılı performansı ile dikkat çeken Bitigen, 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 'nin Tottenham ile 'nın Leipzig takımları arasında oynanacak olan karşılaşmada VAR Hakemi olarak görev aldı.

İngiltere'nin şehrindeki Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada 'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak ve görev yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN