Guilherme kısa sürede uyum sağladı
Devre arasındaki transferlerin de katkısıyla çıkışını sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'de 9 yıl sonra zirveye yerleşti. Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Guilherme, bordo mavili forma ile çıktığı 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik performansa imzasını attı.
Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, bordo-mavili takıma çabuk adapte oldu. Yıldız futbolcu, yeni takımında çıktığı 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik performansa imzasını attı.
Süper Lig'de 22. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da yeni transfer Guilherme'nin performansı ve takıma hızlı uyum sağlaması dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısını BtcTurk Malatyaspor'da geçiren yıldız futbolcu, ligin ikinci yarısından itibaren giymeye başladığı bordo-mavili formayla, takımın önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi.
28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu daha şimdiden çıktığı 5 maçta 2 gol kaydederken, 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de forma şansı verdiği ve güvendiği isimlerin başında gelen Guilherme'nin Trabzonspor'la olan kiralık sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
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