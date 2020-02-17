Hüseyin Çimşir Trabzonspor'u zirveye taşıdı
Ünal Karaman'ın ardından Trabzonspor'un başına geçen Hüseyin Çimşir, bordo mavilileri liderlik koltuğuna taşıdı.Trabzonspor, ilk yarıda toplam 3 puan alabildiği 4 rakibi karşısında bu kez Hüseyin Çimşir ile 12 puan toplayıp zirveye yerleşti.
Hüseyin Çimşir, son 11 sezonda görev alan teknik direktörler içinde en iyi başlangıcı yapan çalıştırıcı olma başarısı gösterdi. Bordo-mavili ekibin yeni çalıştırıcısı, Şenol Güneş'ten sonra liderlik yaşayan ilk teknik adam oldu
Trabzonspor, konuk ettiği lider Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenip, Süper Lig'de 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 41 puanla zirveye yerleşti. Bordo-mavili ekip, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile 4 maçlık iyi bir periyot geçirip, ilk yarıda puan kaybettiği rakiplere karşı bu kez kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Ligin 19. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile rakip sahada yapacağı müsabaka, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Trabzonspor, ikinci yarıda çıktığı diğer 4 maçı da kazanmasını bildi ve hanesine 12 puan yazdırdı.
Bu süreçte Trabzonspor, ilk yarıda 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa'yı 6-0, 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe'yi 2-1, 2-2 berabere kaldığı Gençlerbirliği'ni 2-0 ve 2-1 mağlup olduğu Demir Grup Sivasspor'u ise 2-1 yenme başarısı gösterdi. Trabzonspor, söz konusu rakiplere karşı ilk yarıda 5 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Hüseyin Çimşir idaresinde ikinci yarı aynı takımlar önünde 12 gol bulan bordo-mavililer, sadece 2 gol yedi.
KUPADA 6 SEZON SONRA YARI FİNAL
Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar alıp, 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, son 16 turunda Yukatel Denizlispor, çeyrek finalde de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kupanın dışına iterek yoluna devam etti.
11 SEZON SONRA İLK
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da 11 sezon sonra en iyi başlangıcı yapan teknik adam olmayı başardı. Bordo-mavililer, 2008-2009 sezonunda, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen Ahmet Özen yönetiminde ilk 4 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.
ÇİMŞİR'İN LİDERLİK BAŞARISI
Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı oldu. Son olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2010-2011 sezonunun 29. haftasında liderlik gören bordo-mavililer, daha sonra bunu tekrarlayamadı. Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in ardından görev yapan Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, liderlik yaşayamamıştı.
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