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Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçında gergin anlar! Sumudica çıldırdı

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Giriş Tarihi: 17.02.2020
SUMUDİCA ÇILGINA DÖNDÜ

'in 22. haftasında FK, evinde 'u konuk etti. Karşılaşmanın 57. ve 61. dakikalarında iki penaltı kaçıran Gaziantep FK'lı , çılgına çevirdi.

'in 22. haftasında FK, evinde 'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda bulduğu gollerle durumu 2-0'a getiren ev sahibi ekip karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

SUMUDICA ÇILGINA DÖNDÜ!
Gaziantep FK'da 57 ve 61. dakikalarda peş peşe penaltı kaçırdı. İkinci penaltıyı başkasının atması için uzun süre uyarıda bulunan , atışın kaçmasının ardından sinirlenerek soyunma odasına doğru yöneldi ancak sonra geri döndü.



Gaziantep FK'da 2 penaltıyı birden kaçıran Muhammet Demir, 66. dakikada oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Muhammet Demir direk soyunma odasına gitmek istedik. Teknik heyet zorlukla da olsa tecrübeli futbolcuyu yedek kulübesine geri döndürdü.



Maç sonu ise teknik direktör Sumudica ve Muhammet Demir sarılarak tribünlere poz verdi.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0 MAÇ SONUCU GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR: 2-0 MAÇ SONUCU

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