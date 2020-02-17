Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçında gergin anlar! Sumudica çıldırdı
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmanın 57. ve 61. dakikalarında iki penaltı kaçıran Gaziantep FK'lı Muhammet Demir, teknik direktör Marius Sumudica çılgına çevirdi.Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda bulduğu gollerle durumu 2-0'a getiren ev sahibi ekip karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.
SUMUDICA ÇILGINA DÖNDÜ!
Gaziantep FK'da Muhammet Demir 57 ve 61. dakikalarda peş peşe penaltı kaçırdı. İkinci penaltıyı başkasının atması için uzun süre uyarıda bulunan teknik direktör Marius Sumudica, atışın kaçmasının ardından sinirlenerek soyunma odasına doğru yöneldi ancak sonra geri döndü.
Gaziantep FK'da 2 penaltıyı birden kaçıran Muhammet Demir, 66. dakikada oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Muhammet Demir direk soyunma odasına gitmek istedik. Teknik heyet zorlukla da olsa tecrübeli futbolcuyu yedek kulübesine geri döndürdü.
Maç sonu ise teknik direktör Sumudica ve Muhammet Demir sarılarak tribünlere poz verdi.
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