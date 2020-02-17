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Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

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Giriş Tarihi: 18.02.2020
MİLLİ YILDIZ HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER

A yıldız oyuncusu Milan'da forma giyen 'nun sabah yapılan antrenmanda 'sağ iliopsoas kasında' yaralanma olduğu belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da top koşturan ve A Milli Futbol Takımı'nın da kilit oyuncularından biri olan 'ndan kötü haber geldi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Hakan, bu sabah yapılan idmanda sağ iliopsoas kasından bir yaralanma yaşadı. Bu sebeple Torino maçının kadrosundan çıkarılan 26 yaşındaki futbolcunun, ne kadar sahalardan uzak kalacağı ise yapılacak son tetkiklerin ardından belli olacak.

Milan'ın da ilerleyen günlerde Hakan Çalhanoğlu'nun son durumuna ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.

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