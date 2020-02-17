Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0 MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda bulduğu gollerle durumu 2-0'a getiren ev sahibi ekip karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda bulduğu gollerle durumu 2-0'a getiren ev sahibi ekip karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
12. dakikada Boldrin, orta sahadan ceza sahasındaki Umar'a uzun pas gönderdi. Umar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
15. dakikada Muhammet Demir'e ceza sahasına girmeye çalıştığı sırada Oğuz Kağan Güçtekin'in müdahalesi sonucunda maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Palabıyık, VAR incelemesiyle Muhammet Demir'in faule maruz kaldığı anda ceza sahasının dışında olduğunu tespit etti ve penaltıyı iptal etti.
16. dakikada VAR incelemesinin sonucunda iptal edilen penaltının ardından Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarıya çıktı.
36. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
38. dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına girerek attığı sert şutta, top üst direğe çarparak taca gitti.
45+2. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Skoda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
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