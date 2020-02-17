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Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 MAÇ SONUCU

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Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
ANTALYASPOR 3 ATTI 3 ALDI!

Süper Lig'in 22. haftasında , Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 3-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda atılan karşılıklı gollerle mücadele 3-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.


İLK YARIDAN DAKİKALAR
3. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp auta çıktı.

21. dakikada Ndongala'nın ceza sahasında topla buluşturduğu İlhan Depe'nin sağ çaprazından şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Fredy'nin pasına hareketlenen Sinan Gümüş, ceza sahasına girip şut çekti. Kaleci Ramazan Köse'nin kurtarışıyla top kornere çıktı.

25. dakikada Jahovic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak araya giren Kasımpaşa defansına çarpıp dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

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