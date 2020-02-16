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Aston Villa: 2 - Tottenham: 3 MAÇ ÖZETİ

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Giriş Tarihi: 16.02.2020
ASTON VİLLA: 2 - TOTTENHAM: 3 MAÇ ÖZETİ

İngiltere 'de oynanan 26. hafta maçında Tottenham, deplasmanda 'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Aston Villa - Tottenham izle...

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Birmingham ekibi karşısında Toby Alderweireld'in 9. dakikada kendi kalesine attığı gole geriye düşen temsilcisi, aynı futbolcunun 27. dakikadaki golüyle eşitliği yakaladı.

İlk yarının son dakikalarında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tottenham'ın 27 yaşındaki Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, atışında kaleci 'yı geçemedi ancak dönen topu tamamlayarak takımının ilk yarıyı 2-1 önde kapamasını sağladı.

Son, tarihinde 50 gole ulaşan ilk Asyalı futbolcu oldu.

'nın 53. dakikada Björn Engels ile eşitliği sağladığı maçı konuk ekip, 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Son'ın fileleriyle havalandırmasıyla 3-2 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 40 yapan Portekizli teknik adam yönetimdeki Tottenham, gelecek hafta başkent derbisinde 'ye konuk olacak.

Beşinci sıradaki Tottenham, 'nin organizasyonlarından iki yıl men cezası almasıyla Şampiyonlar Ligi potasına girdi.

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