Köln: 1 - Bayern Münih: 4 GENİŞ ÖZET

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski, 5. dakikada Kingsley Coman ve 12. ve 66. dakikalarda Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Köln'ün tek golü 70. dakikada Mark Uth'dan geldi.

Puanını 46'ya çıkaran Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.

Köln ise 23 puanda kaldı.