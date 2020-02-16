Köln: 1 - Bayern Münih: 4 GENİŞ ÖZET
Giriş Tarihi: 16.02.2020
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Köln’ü 4-1 yendi. Köln - Bayern Münih maçının geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Köln - Bayern Münih geniş özet izle...
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski, 5. dakikada Kingsley Coman ve 12. ve 66. dakikalarda Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Köln'ün tek golü 70. dakikada Mark Uth'dan geldi.
Puanını 46'ya çıkaran Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.
Köln ise 23 puanda kaldı.
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