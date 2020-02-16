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Köln: 1 - Bayern Münih: 4 GENİŞ ÖZET

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Giriş Tarihi: 16.02.2020
KÖLN: 1 - BAYERN MÜNİH: 4 GENİŞ ÖZET

’nde (Bundesliga) , deplasmanda ’ü 4-1 yendi. Köln - Bayern Münih maçının ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Köln - Bayern Münih geniş özet izle...

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski, 5. dakikada Kingsley Coman ve 12. ve 66. dakikalarda Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

'ün tek golü 70. dakikada Mark Uth'dan geldi.

Puanını 46'ya çıkaran , liderliğini sürdürdü.

Köln ise 23 puanda kaldı.

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