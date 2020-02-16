Arsenal 4-0 Newcastle United | MAÇ ÖZETİ
İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Arsenal, Newcastle United'ı konuk etti. Rakibini 4-0 mağlup eden Arsenal, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. Londra ekibinde maça 11'de başlayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Arsenal - Newcastle United maçı özet izle...
İngiltere Premier Ligi'nde üst sıralara tırmanmak isteyen Arsenal, 26. haftada ağırladığı Newcastle United'ı 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 54'te sahneye çıkan Aubameyang, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.
57. dakikada Pepe'nin attığı golle ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı: 2-0.
Arsenal'de günün başarılı isimlerinden Mesut Özil 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydedip maçı kopardı.
Londra ekibinin son golü ise 90+5'te Lacazette'den geldi.
Ligde 4 hafta sonra kazanan Topçular puanını 34'e çıkarırken, 4 maç sonra kaybeden Newcastle ise 31 puanda kaldı.
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