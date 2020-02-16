16 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Arsenal 4-0 Newcastle United | MAÇ ÖZETİ

SPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
ARSENAL 4-0 NEWCASTLE UNİTED | MAÇ ÖZETİ

'nin 26. haftasında , 'ı konuk etti. Rakibini 4-0 mağlup eden Arsenal, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. ekibinde maça 11'de başlayan Türk asıllı Alman yıldız 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Arsenal - Newcastle United maçı özet izle...

'nde üst sıralara tırmanmak isteyen , 26. haftada ağırladığı 'ı 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 54'te sahneye çıkan Aubameyang, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.

57. dakikada 'nin attığı golle ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Arsenal'de günün başarılı isimlerinden 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydedip maçı kopardı.

ekibinin son golü ise 90+5'te Lacazette'den geldi.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Topçular puanını 34'e çıkarırken, 4 maç sonra kaybeden Newcastle ise 31 puanda kaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN