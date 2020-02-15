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Denizlispor 0-1 Kayserispor | Maç sonucu ÖZET

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Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
KAYSERİSPOR 7 HAFTA SONRA 3 PUANLA TANIŞTI

'in 22. haftasında Hes Kablo , deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Saat 14'de başlayan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip tek golle kazanarak ligde 7 maç sonra 3 puanla tanıştı.

'in 22. haftasında Hes Kablo , deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Saat 14'de başlayan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip tek golle kazanarak ligde 7 maç sonra 3 puanla tanıştı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR (İLK YARI ÖZET)

Karşılaşmanın 3. dakikasında rakip ceza sahası dışında topu kapan Sacko'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Estupinan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

6. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Mensah'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında oluşan karambolde Pedro Henrique'nin topuğuyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan kale direğinden oyun alanına döndü.

33. dakikada ceza sahası önünde rakibinden topu kapan Mensah'ın vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında Estupinan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR (İKİNCİ YARI ÖZET)

53. dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Mesanovic'in kafayla pasında Kravets şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Stackhowiak'tan döndü.

58. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Hes Kablo Kayserispor, 69. dakikada öne geçti. Sol kanattan Mensah'ın ceza sahasına ortasında ön bölümdeki Sapunaru topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

88. dakikada Sedat Şahintürk'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lung'da kaldı.

Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker Takpak

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Özgür Çek, Zeki Yavru, Mbamba (Dk. 77 Sedat Şahintürk), Murawski, Sacko, Aissati (Dk. 66 Recep Niyaz), Estupinan (Dk. 61 Olcay Şahan), Rodallega

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Miguel Lopes, Sapunaru, Diego, Pedro Henrique (Dk. 78 Situm), Mesanovic (Dk. 85 Rienstra), Djedje, Mensah, Campanharo, Kravets

Gol: Dk. 69 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)

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