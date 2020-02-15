Konyaspor-Göztepe | Canlı anlatım
Ligin 2 güçlü ekibi Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Konyaspor'da tek hedef 3 puan. İzmir ekibi Göztepe ise maçta rakibine puan kaybetmek istemiyor.
Süper Lig'in 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Göztepe'yi konuk oluyor. Ev sahibi takım bu maç öncesi 20 puanla 14. sırada bulunurken, konuk takım ise 30 puanla 8. sırada yer alıyor. İki takımın da son maçları berabere bitti. Futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor - Göztepe müsabakasının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Lig'in 22. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Aykut Kocaman ile yollarını ayırarak Bülent Korkmaz'ı takımın başına getiren Konyaspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor.
KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
Göztepe: Göktuğ, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)
*Konyaspor, Süper Lig tarihinde Göztepe ile oynadığı beş maçta da rakibini mağlup edemedi (2B 3M).
*Göztepe'nin Konyaspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçı da 1-1'lik skorla tamamlandı.
*Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanan Konyaspor (5B 8M), tek galibiyetini Ankaragücü deplasmanında aldı (1-0).
*İlhan Palut yönetiminde çıktığı altı deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, sezonun ilk beş dış saha karşılaşmasından beş puan çıkarabilmişti (1G 2B 2M).
*Bu sezon iç sahada en az gol atan takım olan Konyaspor (10 maçta 5 gol), evinde 2 Kasım 2019'dan bu yana rakip fileleri havalandıramıyor (503 dakika).
*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda oynanan karşılaşmaların ikinci yarılarında en az gol sevinci yaşayan iki ekip Konyaspor (8) ve Göztepe (9).
*Bu sezon Süper Lig'de henüz korner golü bulunmayan iki ekipten biri Konyaspor (Yeni Malatyaspor ile birlikte). Göztepe ise Kayserispor'un (9) ardından köşe vuruşundan en fazla gol yiyen takım konumunda (7).
*Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün ikisini kaydeden Deni Milosevic, lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu beş karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.
*Serdar Gürler, Göztepe'nin deplasmanda attığı son yedi Süper Lig golünün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).
*Göztepe formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağlayan Soner Aydoğdu (1 gol & 3 asist), bu katkıların tamamını deplasmanda yaptı.
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