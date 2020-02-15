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Yukatel Denizlispor'da Kayserispor mağlubiyeti sonrası şoke eden olay! Modou Barrow kampı terk etti

SPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
MAĞLUBİYET SONRASI TAKIMDAN AYRILDI

Son dakika spor haberine göre; temsilcisi Denizlispor'da şoke eden bir olay yaşandı. Evinde 'a 1-0 mağlup olan ekibinde  kampı terk etti.

temsilcisi Denizlispor'da şoke eden bir olay yaşandı. Evinde 'a 1-0 mağlup olan ekibinde kampı terk etti.

'un sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildiği maçın ardından Modou Barrow, kampı terk etti. BeIN Sports'un haberine göre kampı terk eden Barrow, takımdan ayrıldı.

Barrow, Kayserispor ile oynanan maçta yedek kulübesindeydi ve forma şansı bulamamıştı.

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