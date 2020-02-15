Yukatel Denizlispor'da Kayserispor mağlubiyeti sonrası şoke eden olay! Modou Barrow kampı terk etti

Son dakika spor haberine göre; Süper Lig temsilcisi Denizlispor'da şoke eden bir olay yaşandı. Evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Denizli ekibinde Modou Barrow kampı terk etti.

Süper Lig temsilcisi Denizlispor'da şoke eden bir olay yaşandı. Evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Denizli ekibinde Modou Barrow kampı terk etti.

Yukatel Denizlispor'un sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildiği maçın ardından Modou Barrow, kampı terk etti. BeIN Sports'un haberine göre kampı terk eden Barrow, takımdan ayrıldı.

Barrow, Kayserispor ile oynanan maçta yedek kulübesindeydi ve forma şansı bulamamıştı.